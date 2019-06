Fonte: trivenetogoal

Le parole di Roberto Venturato dopo la sconfitta che spegne il sogno Serie A: “Mi dispiace che si parli di favola per il Cittadella, siamo una realtà importante del calcio italiano. Ci vuole un po’ più di rispetto per il Cittadella, abbiamo giocato per 25 minuti, il rammarico è quello di non aver potuto giocare la finale in undici contro undici. Ringrazio i ragazzi per quello che hanno dato e che hanno fatto”.