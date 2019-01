Cittadella, Venturato: "Abbiamo meritato la vittoria, contento per i 3 gol"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, è intervenuto al termine del match vinto contro il Carpi. Ecco le sue parole ai microfoni di Trivenetogoal.it: "Abbiamo meritato giocando bene come altre volte in questa stagione. I tre gol ci gratificano dopo tanto lavoro svolto e dopo sei partite senza vittorie che ci hanno fatto allontanare dalla vetta della classifica. Dobbiamo essere contenti del risultato e della prestazione, anche se abbiamo avuto 10 minuti in cui non siamo riusciti a salire e a tenere il possesso della palla. Ma anche dopo il loro gol siamo stati molto bravi, tanto da creare altre occasioni con Panico e Finotto prima del nostro 3-1 Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, oggi è giusto gioire. Il Carpi si sa chiudere bene e ripartire, se non sei bravo a giocare in velocità e trovare superiorità numerica sugli esterni fatichi a passare. Nel primo quarto d’ora non siamo stati così bravi a leggere alcune situazioni, ma poi siamo migliorati. Sono contento per Panico, ha trovato di fronte un bravo portiere e sono molto felice che abbia segnato perché sia sta applicando molto e con grande impegno”.