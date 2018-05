Cittadella, Venturato: "Abbiamo meritato la vittoria, tutto può succedere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Avellino (0-2 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate da Padova Goal: "Nel primo tempo non abbiamo fatto buona prestazione, abbiamo rischiato poco e loro hanno preso solo una traversa con Morosini. Non riuscivamo ad essere pericolosi, mentre nel secondo tempo è andata meglio meglio, abbiamo fatto le cose che sappiamo fare, siamo andati in vantaggio e da lì è stato tutto più facile. Siamo contenti, c’è da fare un grande applauso al gruppo perché quando si vincono partite come questa è un segnale importante che deve darci consapevolezza. Può succedere di tutto perché ci sono squadre davanti a noi, ma dobbiamo avere voglia di provarci fino in fondo. Non considero quelli che hanno giocato oggi seconde linee, sono abituato a far giocare tutti quelli della mia rosa, Strizzolo e Arrighini hanno fatto entrambi una buona partita, volevamo provare a vincere oggi, abbiamo meritato la vittoria".