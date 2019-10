Cittadella, Venturato: "Abbiamo qualità ma ogni tanto ci addormentiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia del match in casa del Pordenone che si giocherà alla Dacia Arena di Udine, Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “Non ci sono Perticone, Frare, De Marchi, Vrioni e Gargiulo. Per Mario ci vorrà ancora un po’ prima di tornare. Ghiringhelli può fare anche il centrale all’occorrenza, ma Adorni sta bene e si è allenato tutta la settimana. Grandi infortuni non ne abbiamo avuto, Gargiulo si è procurato una lesione al menisco che si trascina dagli anni passati, per quanto riguarda De Marchi ha fatto un incidente in auto, Vrioni viene da sei mesi di stop lo scorso anno ed è un giocatore conosciuto e va messo nelle condizioni di potersi esprimere nel modo migliore. Andava in campo per esigenze della squadra, ma quando stai fermo così tanto è chiaro che se ne risenta. Noi siamo una squadra che valori e capacità importanti che ogni tanto si addormenta e non riesce e a esprimere le proprie potenzialità adeguatamente. Già da domani dovremo affrontare una squadra che in casa ha sempre fatto molto bene. Fuori casa ha sofferto un po’ di più, ma ha sempre provato a fare la partita. Giocare non nello stadio della propria città non è mai bello, ma dipende sempre da come si affronta e dallo spirito di interpretazione. Vanno a giocare in uno stadio molto bello e importante, finora sono stati bravi a saperlo interpretare. C’è un lavoro alle spalle e c’è una realtà che ha voglia di fare. E’ la prima volta che il Pordenone arriva in Serie B, è una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario negli ultimi anni riuscendo a conquistare la categoria superiore. Dobbiamo essere consapevoli di questo, hanno fisicità impatto e grande voglia, dobbiamo saperlo e mettere molto in questo”