© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria sulla Cremonese ha proiettato il Cittadella nelle zone nobili della classifica, dopo un inizio campionato poco brillante. Mister Venturato nel post partita ha così commentato la prestazione dei suoi: "Lavoro in una società che ha capacità, i ragazzi che vengono a Cittadella vengono con entusiasmo e voglia di giocare bene. Abbiamo fatto una partita propositiva -riporta Trivenetogoal.it-, per cercare di vincere, abbiamo cercato di essere propositivi e ci siamo riusciti. A me non piace parlare degli avversari, credo di aver affrontato una squadra con qualità e con giocatori molto bravi. Il nostro modo di giocare è sempre lo stesso: cerchiamo sempre di aggredire, giocare con coraggio e nella metà campo avversaria. Oggi ci siamo riusciti. Perdere in finale play-off ha inciso sul nostro inizio quest’anno, poi abbiamo ritrovato voglia e motivazioni. Dobbiamo giocare con grande attenzione e voglia per fare risultato".