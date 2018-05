Cittadella, Venturato: “Brescia ha valore, sarà importante l'atteggiamento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Brescia. “Può succedere di tutto in questo campionato e quindi - ha detto - mi concentro sulla gara di domani. Abbiamo fatto sicuramente un mese importante, 2 pareggi e 3 vittorie, ma la parte più dura è sempre quella che viene. Solo questo è il mio modo di interpretare il finale di stagione, voglio che viviamo bene la partita ma che non pensiamo di aver ottenuto qualcosa. Si va in campo con la serenità da un lato e la determinazione e cattiveria per conquistare qualcosa dall’altra. Sarà una partita combattuta, vera. Il Brescia cerca punti come li cerchiamo noi. Il fattore determinante sarà l’atteggiamento durante la gara e sono convinto di questo. In una settimana con 3 gare è difficile preparare le partite e il cambio alla guida tecnica da sempre aspettative importanti in tutti, sarà una difficoltà in più da affrontare. Mancherà Caracciolo anche se Torregrossa sta facendo molto bene, ha caratteristiche diverse ma è un calciatore importante e con il senso del gol. Il Brescia ha valore, ha dimostrato in molte partite le capacità che ha. Col Frosinone stavano vincendo e sono stati beffati solo al 95′, dopo una sconfitta in casa la determinazione si alza e verranno sicuramente per cercare riscatto e quei punti che mancano alla salvezza”, le sue parole.