Cittadella, Venturato: “Carpi ha valore, servirà l'atteggiamento giusto”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della gara contro il Carpi, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha così parlato in conferenza stampa: “Le prossime saranno due partite determinanti, riuscire posizionarsi bene in classifica o meglio di dove siamo ora nella griglia play-off sarebbe importante. Il Carpi in questo momento, al di là della classifica, è una squadra che ha fisicità e gioca in casa l’ultima partita della stagione. Serve la solita attenzione e determinazione, non dobbiamo snaturarci, interpretiamo bene queste due gare per il nostro obbiettivo: migliorare al massimo la nostra posizione in classifica. Sarà una partita difficile, il Carpi è una squadra che ha messo in difficoltà tutti e con giocatori di assoluto valore. Melchiorri, Mbakogu, Malcore solo per citare quelli che giocano davanti, oltre al gruppo storico. Sono arrivati in Serie A e si sono quasi salvati, il gruppo è trainante per l’atteggiamento, la mentalità che hanno nel cercare di vincere le partite.Il Carpi ha forza e determinazione, serve l’atteggiamento giusto per controbattere una squadra così”.