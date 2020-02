© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della gara contro l'Empoli, in casa Cittadella, come riferisce trivenetogoal.it, ha parlato del match mister Roberto Venturato. Che per prima cosa ha fatto il punto sugli assenti: “Branca è squalificato, Pavan ha avuto il ginocchio già operato che ha subito una distorsione, Vita ha recuperato. In un campionato ci sta che ci siano infortuni o influenze, ma nel complesso vedo una buona disponibilità o entusiasmo da parte della squadra".

Si va poi agli aspetti più tecnici: "Lo dico ormai da 15 giorni, ogni partita è la partita, ogni partita è una finale, ci si gioca tutto ogni 90 minuti. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto a Trapani, ma adesso siamo dentro o fuori e con l’Empoli ci vuole grande rispetto per le individualità che ha. Marino è un allenatore capace che ha allenato anche in Serie A e non è facile subentrare, ma lui porterà le sue idee all’interno della squadra. L’equilibrio dipenderà da ogni partita che disputeremo, anche un punto può fare la differenza”