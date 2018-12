© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato alla vigilia della sfida contro l’Ascoli ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento in casa veneta: “Troveremo una squadra importante e dovremo giocare con attenzione e umiltà. Nelle ultime tre trasferte abbiamo chiuso sempre per 0-0, ma effettivamente abbiamo qualche problema davanti poiché fatichiamo negli ultimi 20 metri e lì dobbiamo migliorare. Ad Ascoli non sarà facile perché si tratta di una squadra con grandi qualità, ma come sempre proveremo a vincere come sempre. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Dobbiamo andare là a giocare con umiltà sapendo che sarà una delle gare più difficili di questo finale del girone d’andata.La classifica bisogna guardarla ma con umiltà sapendo che il duro lavoro ci aiuterà a mantenerla. Dobbiamo guardare avanti con serenità lavorando duro per crescere sempre di più” .