Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in sala stampa a margine dell'uno a zero corsaro contro il Brescia dei granata: "E’ stata una partita difficile, abbiamo questa voglia di provare a giocare, non ci siamo riusciti per tutta la partita e questo un po’ mi dispiace. Abbiamo lottato per un risultato importantissimo, vincere la Rigamonti non sarà facile per nessuno. Non mi permetto di giudicare gli avversari, sinora hanno meritato di essere primi in classifica, per noi ogni partita da adesso in avanti diventa una finale. Abbiamo sbagliato a non creare ampiezza, abbiamo continuato a verticalizzare il che a un certo punto è stato inutile. C’è stato l’atteggiamento di una squadra che voleva un risultato importante".