Cittadella, Venturato avverte: "Tre squadre possono scappare via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa in vista del derby d’alta classifica contro il ChievoVerona. “Mi spiace non aver fatto risultato ad Ascoli, purtroppo in queste situazioni e in questo campionato un mancato risultato pesa molto e per questo dobbiamo essere bravi a fare di più. I punti iniziano a pesare e dobbiamo riuscire a esprimerci al meglio. Credo che una squadra come il Benevento abbia dato segnali importanti, ne stanno dando chiari anche Pordenone e Frosinone. È possibile che queste tre squadre prendano un ritmo diverso dalle altre. - continua Venturato parlando poi del Chievo – Si tratta di una squadra di altissimo livello, con giocatori importanti e abituati a giocare in Serie A, sulla carta è una delle migliori della categoria. Mi piace molto Meggiorini, un giocatore che qui si è fatto apprezzare ed è fra i migliori attaccanti della cadetteria”.