Cittadella, Venturato: "B importante per noi. Ma vogliamo crescere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, a poche ore dal match contro il Foggia: "La mia avvenutura lunga 1208 giorni? Merito della proprietà e del direttore Marchetti che affrontano le cose nel modo giusto. L'allenatore sente la fiducia e pensa solo al campo: il calcio è questo. Il sogno Serie A? Non è una cosa facile, ma è giusto sognare. Per la serietà e le capacità del club la possibilità c'è. Ma ci si arriva con una crescita continua, non per caso. Per noi è importante fare la B, però vogliamo crescere".