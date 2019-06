Cittadella, Venturato: "Basta chiamarci favola. Siamo da Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato nel corso della cena di fine anno con squadra e dirigenza ha parlato della Serie A sfiorata e spiegato che la sua squadra non può più essere considerata una favola: “ Siamo arrivati a 50 metri dalla vetta, non ci siamo saliti, ma ci riproveremo anche perché finché siamo rimasti in parità numerica con l’Hellas in massima serie ci andavamo noi. Abbiamo mandato un messaggio all’Italia intera, dimostrando che con le idee, il coraggio e la coesione si può andare lontano e che i soldi da soli non contano. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it -Mi dà tremendamente fastidio quando parlano di favola. Perché non siamo una favola, siamo una realtà da Serie A. Abbiamo ricevuto decine di attestati di stima anche da persone che non conosco e che hanno dimostrato di aver compreso il nostro lavoro”.