Cittadella, Venturato: "Bene fino all'espulsione, risultato esagerato"

Le dichiarazioni dopo Venturato dopo Chievo-Cittadella 4-1

Roberto Venturato mastica amaro dopo la sconfitta per 4-1 sul campo del Chievo. Queste le dichiarazioni del tecnico del Cittadella, riportate da Trivenetogoal.it: "Mi è dispiaciuto sicuramente, fino al momento dell’espulsione di Ghiringhelli stavamo facendo una buona partita. Il risultato mi sembra esagerato, dobbiamo essere bravi a non perdere la testa e a trovare l’equilibrio. E’ successo che siamo rimasti in dieci, non ho visto grande intraprendenza finché siamo rimasti in undici contro undici. La partita viene valutata dall’espulsione in poi, il Chievo ha dato ampiezza e ci ha messo in difficoltà. Sul calcio d’angolo avevo chiesto il cambio e abbiamo preso gol. La sostituzione l’avevo chiesta in netto anticipo e quella situazione non mi è piaciuta. Mi prendo le mie responsabilità nei confronti della società, della squadra e della tifoseria. In questo momento c’è solo da recuperare, rimanere concentrati e provare ad andare a giocare a calcio".