Cittadella, Venturato: "Bene nei primi 20 minuti, poi siamo stati ingenui"

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato al termine del match pareggiato per 1-1 contro il Cosenza. Queste le sue parole riprese da trivenetogoal.it: “Abbiamo fatto molto bene nei primi venti minuti, creando diverse occasioni da gol, poi siamo stati ingenui a subire il pareggio. Nel secondo tempo la partita è stata molto equilibrata, gli errori sarebbe meglio evitarli ma vanno accettati: abbiamo mantenuto equilibrio e possesso palla, dobbiamo essere più incisivi negli ultimi venti metri. Il ritmo partita si acquisisce con continuità quando si gioca, in certi momenti dobbiamo essere più bravi e vincere partite in modo sporco: a Cosenza non è mai semplice, i nostri avversari hanno fatto un finale di stagione straordinario e per questo devo fare loro i miei complimenti. Adesso dovremo affrontare un tour de force, ci dovremo abituare perché capiterà altre volte".