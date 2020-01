Cittadella, Venturato: "Benevento favorito, ma non snaturiamoci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferisce trivenetogoal.it, alla vigilia del match contro il Benevento, in casa Cittadella ha parlato mister Roberto Venturato: “Celar, Panico, Camigliano e Vita non sono convocati per problemi medici e fisici: Celar ha preso una botta fra costato e anca, gli si è formata una sacca, un ematoma abbastanza importante. Diaw oggi si è allenato con la squadra, ieri si è allenato a parte: adesso vediamo come utilizzarlo. Nella formazione ho 2-3 dubbi, devo riflettere e pensare a quale può essere l’undici migliore e quali possano essere le scelte corrette".

Si passa poi alla gara: "Il Benevento sta facendo un campionato all’altezza delle attese, rimane la favorita in ogni senso. Siamo qui per giocarci la nostra partita e cercare di fare la nostra gara. Cerchiamo di mantenere la nostra identità e il nostro modo di fare calcio, loro rimangono i favoriti. Non servono tanti stimoli per preparare una partita come questa, gli stimoli devono essere molto importanti e le motivazioni molto alte. Dobbiamo pensare a questa gara a come fosse una finale. Avremo di fronte i più forti: Moncini lo scorso anno ha dato un apporto formidabile sotto tutti i punti di vista. Negli ultimi venti metri ha un valore molto molto alto, ho un ricordo positivo di quello che ha fatto in tutta l’annata dell’anno scorso. Credo che dare intensità e ritmo con capacità tecniche sono fondamentali. Il calcio di oggi è caratterizzato da tutto questo”