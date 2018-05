Cittadella, Venturato: "Brescia bravo tra le linee, ci ha messo in difficoltà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Brescia (2-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Non è facile giocare contro squadre che pensano soprattutto a coprire gli spazi e quindi rimangono più indietro. Il Brescia è molto bravo tra le linee e i loro calciatori ci hanno messo in difficoltà. Siamo partiti male all’inizio ma anche nel secondo tempo credo che abbiamo fatto qualcosa in più, impegnando anche Minelli in almeno tre interventi molto importanti, anche se pure Alfonso ha fatto una grande parata salvando il risultato. Queste partite si vincono sugli episodi, e noi abbiamo preso gol in modo banale".