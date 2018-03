Cittadella, Venturato: "Buona ripresa, non c'era il secondo rigore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio esterno del suo Cittadella contro la Cremonese: "Domenica scorsa è stata una giornata difficile, Astori è stato un ragazzo importante, bravo, ci ha lasciati in modo strano. La vita delle volte ci riserva queste amarezze, il minuto di silenzio e l'applauso del pubblico, che ha dimostrato l'affetto nei suoi confronti, sono stati molto toccanti. Il secondo rigore non c'era, noi siamo venuti qui per vincere, abbiamo trovato una Cremonese che nel primo tempo ci ha messi in difficoltà. Non siamo stati in grado di imporre quello che sappiamo fare, siamo stati bravi a rimanere sull'uno a zero. Ancora una volta questi errori arbitrali ci penalizzano, ma cerchiamo di restare sereni e guardare al buon secondo tempo. Le occasioni di Schenetti e Vido potevano regalarci il secondo gol, ma bisogna considerare anche la gran parata di Alfonso su Brighenti. È stato un buon pareggio contro una squadra forte".