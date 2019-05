Cittadella, Venturato: "C'è solo da applaudire la squadra"

Roberto Venturato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine dell'incredibile successo esterno del Cittadella sul campo del Benevento, che ha garantito i veneti l'accesso alla finale, è intervenuto in sala stampa del Vigorito il tecnico dei granata Roberto Venturato, che ha commentato con grande soddisfazione il traguardo. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Padovasport.tv: "Quello che si è visto stasera è quello che sappiamo fare e che abbiamo visto durante questa stagione, abbiamo importo il nostro calcio sapendo di dover vincere a tutti i costi. Stasera c’è solo da applaudire la squadra per quello che ha fatto, mentre non dico niente sul Benevento, mi limito a complimentarmi con loro per il campionato disputato. Faccio complimenti al pubblico di casa che ci ha applaudito alla fine, dimostrazione di una città sportiva. Verona o Pescara? Sono due squadre importanti con modi di giocare diversi. Forse il Verona ha un po’ di qualità individuale in più, ma in questo momento è superfluo. Domani vincerà chi meriterà di vincere…".