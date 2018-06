Cittadella, Venturato carico: "Abbiamo un solo risultato, ci proveremo"

Le sue parole a Sky

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il Cittadella ha vinto undici volte fuori casa in stagione ed è chiamata al miracolo sul campo del Frosinone per raggiungere la finale play-off. Il tecnico Roberto Venturato, prima della semifinale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Stasera abbiamo un solo risultato. Vincere non sarà facile, il Frosinone è tra le squadre più forti del campionato. Il pubblico inoltre darà entusiasmo e passione alla squadra. Il Frosinone ha l'opportunità di far passare il tempo, avendo due risultati, ma noi dobbiamo pensare solo a giocare, non ad altro, e provare a vincere".

Sull'esclusione di Kouamé: "Ha giocato tutte le gare dei play-off finora, ho deciso di farlo riposare. Giocando ogni tre giorni bisogna cambiare, vedremo cosa succederà".