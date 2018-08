Cittadella, Venturato: "Carpi test importante. Serve dare continuità"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato alla vigilia della sfida contro il Carpi, prima trasferta dell'anno in campionato: “Il Carpi viene da una sconfitta e cercherà a tutti i costi di fare punti e per questo non dobbiamo fare l'errore di montarci la testa. Loro hanno un modo di stare in campo collaudato e un progetto che va avanti da anni e questi sono aspetti da considerare. Il Carpi ha giocatori molto bravi dal punto di vista tecnico, la capacità di attaccare gli spazi è davvero importante. Sarà una partita che considero un esame di maturità importante, in cui dobbiamo mettere molta determinazione ed essere capaci di tenere alta la concentrazione per tutta la gara. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Dobbiamo avere grande umiltà e scendere in campo con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto in questi anni. La difficoltà oggi è quella di dare costanza di rendimento e di proseguire in questo percorso”.