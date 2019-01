© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato in vista della sfida contro il Carpi ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sull’arrivo di Moncini in attacco: “Si tratta di un giocatore che ha dimostrato di avere qualità importanti sia in Serie B sia in Lega Pro e che va a colmare il buco lasciato da Strizzolo. Era un giocatore molto richiesto perché lo scorso anno ha fatto bene a Cesena specialmente nel finale e valuterò se farlo iniziare dall’inizio o meno. Ha caratteristiche che ben si sposano agli altri attaccanti e che si sposano al nostro modo di fare calcio. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Il Carpi è un avversario di grande temperamento e carattere, sapendo che nel girone di ritorno i punti cominciano a diventare pesanti. E anche noi ultimamente ne abbiamo fatti pochi, per cui dobbiamo credere maggiormente nel nostro modo di essere e nelle nostre qualità”.