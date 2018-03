Cittadella, Venturato: "Ci attendono 10 finali a partire da domani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa della sfida contro lo Spezia soffermandosi sul ritorno dei nazionali: “I nostri tre nazionali hanno giocato tutti, chi più ci meno, nei rispettivi impegni martedì. Per domani sera sono a disposizione, vedremo come stanno e sicuramente il loro momento è favorevole e lo porteranno al resto della squadra. Domani arriva lo Spezia e sarà fondamentale fare una prestazione importante contro una squadra di valore. Le prossime partite saranno tutte e 10 delle finali, non solo domani. - continua Venturato come si legge sul sito del club - Non sono amante degli alibi, a Venezia l’arbitro ha preso una decisione anche se secondo noi ci stava il gol. Abbiamo perso perché abbiamo commesso degli errori, bisogna essere consapevoli degli errori e capaci di far meglio”.