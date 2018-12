Cittadella, Venturato: "Ci sono tutte le possibilità per puntare alla Serie A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il tecnico del Cittadella Roberto Venturato. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Il campo ci mette di fronte a esami continui, noi dobbiamo essere bravi a metterci in discussione. Solo così troveremo sempre nuove motivazioni per proseguire nei miglioramenti. Qui ho trovato e trovo sempre organizzazione, unità di intenti, professionalità. Difficile capire cosa accadrà in futuro, ma le possibilità per puntare alla Serie A ci sono tutte. Basta trasferire queste competenze sul campo e rilanciare sempre partita dopo partita. Il lavoro da secondo con Mondonico? Persona schietta, aveva idee chiare, toccava le corde giuste nei momenti opportuni. Aveva la capacità di portare avanti il progetto coinvolgendo tutti, dalla società ai giocatori, dai tifosi ai cronisti. L’ho avuto anche da allenatore, quindi l’ho conosciuto nella doppia veste e mi ha dato tanto in entrambe le occasioni. Lo penso spesso anche adesso che non c’è più. La sfida all'Inter in caso di passaggio del turno in Coppa Italia? Ci penso, ma io simpatizzo per il Milan… Sarebbe un derby per me. E comunque un’emozione perché al Meazza non ho mai giocato".