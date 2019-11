© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

“Gargiulo ha ricominciato a correre sul tapis roulant, ci sono due squalificati come Benedetti e Proia. Vita ha una piccola contrattura, non ha problemi grossi ma non sarà disponibile. De Marchi e Vrioni rientrano a disposizione": con questa nota sull'infermeria, esordisce in conferenza stampa il tecnico del Cittadella Roberto Venturato, con i suoi prossimi al match contro il Frosinone.

Andando poi sul match, come riferisce trivenetogoal.it, è questo il commento del mister: "Sarà una partita complicata ma certamente sono due opzioni in più. Il Frosinone ha cambiato diversi giocatori, è una squadra che riparte da grandi ambizioni. La semifinale di due anni fa? C’è una squadra che è andata avanti e una che è uscita. Dovremo mantenere la nostra identità, sinora il Frosinone era partito male, ma ha cominciato a fare qualche risultato. Non credo che sia il caso di guardare la classifica, bisogna piuttosto rimanere sul pezzo. Ciano sa calciare bene le palle da fermo, bisogna sicuramente porre un’attenzione in più su di lui. Migliorarsi negli ultimi trenta metri non era cosa semplice e ci stiamo provando".