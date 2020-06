Cittadella, Venturato: "Col Frosinone lanciato un bel segnale, vogliamo fare qualcosa di grande"

Alla vigilia della sfida contro il Perugia, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha detto: “Sicuramente abbiamo lanciato un bel segnale a noi stessi e alla concorrenza. La cosa migliore di Frosinone è stata vincere giocando a calcio sul campo di una squadra che vuole la promozione diretta. Dobbiamo avere la consapevolezza di fare qualcosa di positivo e di grande, ma dipende da noi stessi. C’è voglia di mantenersi a un certo livello. Ogni partita ha una storia a sé, dopo 72 ore può cambiare tutto. C’è un aspetto mentale e fisico per interpretare al meglio la partita. Domani sera ci mancheranno quattro giocatori per squalifica e Ghiringhelli. Per me tutti i giocatori sono importanti, credo di avere un gruppo che lavora con voglia e passione. Fuori casa il Cittadella viene solo dopo il Benevento, in casa abbiamo ottenuto meno. I numeri dicono questo e speriamo di poterli migliorare. Dobbiamo provare a migliorarci in casa con concentrazione e voglia di fare un grande risultato. Il Perugia? In questo momento dal punto di vista fisico e mentale stanno bene. Hanno qualche defezione come noi, ma una rosa che offre diverse alternative”, le sue parole riprese da TuttoB.com.