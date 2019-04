© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato alla vigilia dell’importantissima trasferta di Perugia, scontro diretto che mette in palio una buona fetta dei playoff. Queste le sue parole, riportate da Trivenetogoal.it: "Ghiringhelli e Bussaglia stanno meglio, per il primo si è parlato di lesione muscolare, ma non è così grave il problema. Preferiamo non rischiare entrambi, ma ci saranno alla prossima. Per Finotto vedremo nel corso della settimana come starà in vista della prossima partita come risponderà. Per Ghiringhelli è un problema al polpaccio, nulla di grave. A Perugia giochiamo una partita che vale tanto per due squadre, per l’incapacità di entrambe di portare a casa qualche risultato importante che ci avrebbe spinto più in alto. Sono quelle partite belle da vivere e da affrontare, la differenza in questi casi magari la fa un punto in più o un punto in meno. Dobbiamo concentrarci su questo nostro difetto che abbiamo palesato sinora", ha detto.