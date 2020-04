Cittadella, Venturato: "Come si fa a parlare di date? Ricominciare sarebbe un rischio"

Torna a parlare Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, e lo ha fatto attraverso le colonne de Il Mattino di Padova: “Il calcio rimane il nostro lavoro e una passione. Ma la salute viene prima. La ripresa? Ma come si fa a parlare di date? Sappiamo solo che in questo momento ricominciare sarebbe un rischio. Non possiamo che sperare in una soluzione dal punto di vista medico, perché senza non potremo tornare a una vita normale. Intendiamoci: nessuno si vuole tirare indietro, tutti sperano di poter terminare la stagione. Ma, allo stesso tempo, non bisogna essere superficiali, perché si tratta di mettere a rischio la vita non solo dei calciatori, ma di tutti coloro che lavorano nell’ambiente: magazzinieri, massaggiatori, medici, fisioterapisti, chi sta in sede”.