Cittadella, Venturato: "Complimenti al gruppo, avevamo voglia di vincere"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della vittoria contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Padova Sport: "Abbiamo fatto una buona prestazione: abbiamo già dimostrato anche in altre occasioni che possiamo giocare bene, senza però portare a casa i tre punti. Dobbiamo fare i complimenti al gruppo, che ha continuato a lavorare in questo periodo. Soprattutto per l’atteggiamento avuto oggi, nella voglia di voler portare a casa la vittoria contro un avversario forte come il Lecce. Unica nota dolente è la squalifica di Drudi, perché è un giocatore importante. Ci sta in un campionato così lungo, il rammarico magari può essere aver preso il giallo sul 4-1. Bisogna fare i complimenti a Moncini per i tre gol, ma gli dico anche che bisogna riprendere al massimo della determinazione per preparare la prossima partita. Rimaniamo concentrati su di noi e sul portare a casa i risultati".