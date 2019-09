Cittadella, Venturato: "Con il Trapani partiamo alla pari: gara tesa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Non vengono Vita, D’Urso, Rosafio e Rizzo": esordisce così, come riferisce trivenetogoal.it, mister Roberto Venturato quando siamo alla vigilia della 3^ di campionato. Il tecnico del Cittadella prosegue poi, parlando della sfida contro il Trapani: "Sono state due settimane utili per ripristinare e dare un po’ di condizione e di conoscenza agli ultimi arrivati, mantenendo attenzione e concentrazione. Adesso abbiamo la partita col Trapani, che viene da una grande impresa dello scorso anno e che ha voglia di provare a fare cose importanti. Hanno avuto un inizio non positivo di stagione, partiamo alla pari con un avversario che ha qualità importanti e giocatori di valore. La tensione c’è sempre nel calcio, il risultato è fatto anche di tensione. Ma dobbiamo avere grande rispetto di noi stessi, non ci sarà nulla di scontato assolutamente".

Andando poi sulla formazione: "Frare e Perticone sono entrambi pronti. Sul centrodestra ci sono anche altre opzioni oltre a Gargiulo che ho provato a destra, ho ancora 4-5 dubbi. Ci penserò e ci arriverò domattina, il fatto di averli è una cosa molto positiva. Vuol dire che i ragazzi hanno messo in difficoltà l’allenatore e che il clima è quello giusto. È un momento che va vissuto bene, sapendo che sarà una partita molto difficile. Si sono allenati bene tutti, dobbiamo ancora lavorare molto e abbiamo tanti margini di crescita. Non modifico il mio modo di pensare il calcio, anzi lo rafforzo, gli avversari vanno rispettati e bisogna avere la capacità con la voglia di fare e di mettersi nelle condizioni di esprimersi al meglio relativamente alla nostra identità".