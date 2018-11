Cittadella, Venturato: "Con la Salernitana sfida d'alta classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana: “L’obiettivo è quello di riuscire a fare meglio e provare a giocare per tutti i 90 minuti visto che a Livorno non era accaduto. Si tratta di uno scontro d’alta classifica in questo momento anche se guardando alle nostre spalle si vede che siamo tutti attaccati, ma è indubbio che sia noi sia loro abbiamo fatto tanti punti. La Salernitana ha grande fisicità in tutti i suoi giocatori, una squadra diversa da quelle finora affrontate, ma noi dobbiamo mantenere la nostra identità senza pensare all’impegno di Coppa Italia. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Finotto? Ha fatto molto bene, ma abbiamo cinque attaccanti bravi e devo capire con che giocatori partire davanti fra i quattro a disposizione. Mi spiace molto che ci sia stata questa interpretazione da parte dell’arbitro che sicuramente ci penalizza. Ha espulso Finotto, ma secondo come l’ho interpretato io non era un colpo violento, per me era più un gesto di stizza, ma l’ha vista in modo diverso”