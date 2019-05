Cittadella, Venturato: "Conta vincere, ma muovere la classifica è positivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Cittadella il pari del Curi viene accolto con positività, nonostante il sorpasso da parte della Cremonese in chiave play-off. Queste le parole di mister Roberto Venturato al termine della gara con il Perugia, riportate da Calciogrifo.it:

"In questo finale di stagione conta vincere, ma riuscire a muovere la classifica è positivo, ci sono ancora due gare difficili. Sabato abbiamo il Verona ma in questo momento fare prestazioni come oggi, a tre giorni dall'ultima gara molto dispendiosa, mi spinge a fare i complimenti alla mia squadra. Anche il Perugia ha fatto una buona partita, siamo due squadre simili, cerchiamo di giocare ma entrambe non siamo riuscite a dare la sterzata alla stagione per entrare prima nei play-off o per arrivare addirittura la Serie A diretta. Diamo tutto fino in fondo per provare a giocarci questi spareggi.

Abbiamo creato qualcosa di positivo, il pari è un risultato corretto. Un episodio poteva portarla da una parte o dall'altra. E’ giusto così".