Cittadella, Venturato: "Contro il Bari conteranno gli episodi"

Fonte: tuttobari.com

Conferenza stampa di vigilia per Roberto Venturato. Il tecnico del Cittadella ha così presentato la partita di domani contro il Bari: “Nella partita di domani sicuramente conteranno gli episodi, è chiaro che, rispetto all’anno scorso, a livello di salute delle rosa siamo messi meglio. Stiamo abbastanza bene tutti e ci siamo preparati con grande attenzione. Dobbiamo non concedere al Bari di usare i loro punti di forza. Il Bari è una squadra che palleggia molto bene e sa sfruttare le qualità individuali, cercheremo di non far tenere loro il possesso della partita".

L'allenatore si è poi soffermato sul vantaggio relativo fattore casa per via del posizionamento in classifica: "Il fatto di avere due risultati su tre è una opportunità in più ma cercare di provare a vincere è l’obiettivo di entrambe le squadre. Lo slittamento ha dato più tempo per recuperare, questo sicuramente, quindi dal punto di vista fisico-nervoso è stato un vantaggio. Dobbiamo mantenere la nostra identità e dobbiamo essere più bravi rispetto al campionato. In casa quest’anno non abbiamo fatto molti risultati - riporta padovagoal.it - ma riuscire a giocare davanti al proprio pubblico ci aiuterà. L’errore più grave che potremmo commettere è quello di pensare di essere già passati perché giochiamo in casa.”