Cittadella, Venturato: "Contro il Foggia sarà gara determinante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Foggia. “Domani - ha detto - è una partita determinante nel risultato e lo saranno anche tutte le rimanenti, non abbiamo opportunità di rifarci. Fare conti serve a poco, dal punto di vista pratico dobbiamo pensare al Foggia, proviamo a fare qualcosa di importante contro una squadra capace e con qualità. Hanno migliorato l’esperienza a gennaio e hanno fatto un girone di ritorno incredibile. Ci sono ancora molti scontri diretti nella griglia ipotetica dei play-off, è importante avere l’obbiettivo in testa di raggiungerli, sappiamo che sarà difficile, va conquistato in campo. Il Foggia prova a giocare e ha la capacità di farlo, verrà a fare la sua partita, cercheremo di mantenere la nostra identità come sempre. Abbiamo nuovamente 3 partite in una settimana, cercherò di mettere la migliore formazione in ogni occasione. Giochiamo domani alle 15.00 e martedì a mezzogiorno, avere la rosa a disposizione è una risorsa importante", ha detto.