Cittadella, Venturato: "Contro il Frosinone per qualcosa d'importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha commentato così l’approdo alle semifinali dei play-off ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro il Bari: “Siamo sempre scesi in campo per vincere le partite e dispiace aver preso gol al novantesimo, c’era più gusto nel vincerla senza supplementari. I ragazzi stasera sono stati bravissimi, hanno saputo rallentare il ritmo e nel finale abbiamo rischiato solo sul tiro di Floro Flores. Adesso pensiamo a recuperare le energie perché si scende in campo di nuovo tra due giorni. Stretta di mano con Grosso? Il calcio è fatto per essere giocato in campo. Si cerca di vincere le partite, ma bisogna sempre riconoscere i meriti dell’avversario. Il Bari è forte, ma ha affrontato un’altra squadra altrettanto capace. Abbiamo fatto una prestazione vera, ci sta qualche errore. Abbiamo creato qualcosina in più rispetto ai biancorossi”.

Sul gol di Galano: “Secondo me c’era il fallo di Tello su Varnier. Siamo stati comunque bravi a reagire e portare a casa ciò che volevamo. Possiamo arrivare a conquistarci qualcosa di importante. Che Frosinone mi aspetto? Ha dimostrato il proprio valore in questi due anni e vorranno recuperare quanto perso col Foggia, sarà difficile da affrontare. Ma per andare in A bisogna saper fare una grande prestazione”.

Chiusura su Varnier: “Ha avuto una crescita esponenziale in questa stagione, è maturato tanto e sta dimostrando di essere di categoria superiore”.