Cittadella, Venturato: "Contro la SPAL test difficile. Ma proveremo a vincere"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la SPAL in programma domani: “A Salerno abbiamo fatto una prestazione positiva anche se il risultato non lo è stato ed è rimasta così un po' di rabbia dentro. Ci dispiace di non aver quantomeno pareggiato visto che potevamo anche vincere. La SPAL in queste ultime sei gare si è dimostrata una squadra di alto livello, con grandi qualità e capacità, una squadra che sa interpretare le partite con qualità tecniche assolute. Mi aspetto una gara diversa rispetto a quella di Salerno, contro una squadra che subisce pochi gol, che ha ben pochi difetti e che può puntare al salto di categoria. Sarà un test difficile, di livello assoluto. - conclude il tecnico come riporta Cittadellasport.net - Non giocheremo per un pareggio, abbiamo grande rispetto per la SPAL, ma abbiamo grande voglia di provare a vincere. L’ampiezza della rosa sarà fondamentale in questo periodo, tutti devono essere e sentirsi coinvolti perché da qui al 4 gennaio giocheremo davvero tante partite e avere tutti a disposizione sarà importante".