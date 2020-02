Cittadella, Venturato: "Cremonese? Giochiamo a porte chiuse, ma non è un'amichevole"

Come riferisce trivenetogoal.it, alla vigilia della gara contro la Cremonese, in casa Cittadella è mister Roberto Venturato a fare il punto della situazione: “Non ci siamo allenati soltanto lunedì: la situazione è stata insolita, ma da martedì ci siamo preparati duramente. Affrontiamo una delle squadre più forti del nostro girone, che sta bene e lo ha dimostrato prima della sosta forzata di Ascoli; non ho mai giocato a porte chiuse, è una situazione nuova per tutti, che non trasforma la partita in un’amichevole perché ci sono punti pesanti in campo. Vediamola come un’opportunità di affrontare una nuova sfida inusuale. Per il resto, preferisco non commentare tutte le misure che sono state prese, si sono create problematiche sociali importanti, il nostro lavoro è la nostra vita, ma ci sono altre cose che hanno maggiore valore e dobbiamo affrontare una partita di calcio senza pubblico e basta. Viene prima di tutto la salute e il valore delle persone, che vanno protette da questo virus. C’è stato un ambiente particolare, non stiamo parlando di un’epidemia mortale, rispettiamo le scelte che sono state fatte ma non esageriamo. Pensiamo alla partita che è la cosa più importante".

E prosegue poi: "Dobbiamo fare un salto in avanti, siamo chiamati a essere concentrati su noi stessi e sul nostro avversario. È un momento decisivo di questo campionato e ci sono punti fondamentali che adesso pesano. La Cremonese, per quanto mi riguarda, è una squadra forte al di là della classifica che hanno e per noi sarà un test difficile".

Conclude con una nota sulla formazione: "Perticone ha la febbre, De Marchi ha un problema muscolare e Camigliano dovrebbe ricominciare a inizio settimana. Per martedì De Marchi e Camigliano hanno i controlli ecografici, vedremo se potremo recuperarli per l’infrasettimanale oppure per la partita col Pordenone”.