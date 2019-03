© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

In vista del derby col Padova il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle insidie di questo incontro: “Il Padova viene dalla sconfitta col Perugia, ma ha vinto con lo Spezia e può fare qualcosa di importante, ha un organico potenzialmente forte che po' conquistare la salvezza. Noi al momento non abbiamo niente in mano, ma dobbiamo avere la capacità di affrontare questa sfida con entusiasmo e passione. Cittadella e Padova fanno parte della stessa provincia e viene vissuta come un derby molto sentito da parte di tutti, ci sono tante componenti in ballo. Sarà una partita molto difficile in cui il Padova cercherà un risultato importante. - continua Venturato come riporta Padovagoal.it - Il cambio di allenatore crea sempre qualche tipo di attenzione in più, è una situazione che va presa per le pinze, ripeto che sarà una partita difficile dove conteranno molto le motivazioni”.