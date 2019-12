© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è andata giù a mister Roberto Venturato la sconfitta del Cittadella in quel di Ascoli, e l'allenatore granata non nasconde la propria delusione anche per alcune decisioni arbitrali. Queste le sue dichiarazioni nel post partita, raccolte da Trivenetogoal.com:

"Mi dispiace molto perdere una partita come questa. Abbiamo fatto novanta minuti tenendo sempre palla. Abbiamo concesso un tiro in porta, per me Ardemagni era in fuorigioco e Brlek era in fuorigioco. Su Rosafio c’era un rigore e ci sono stati gravi errori che vanno sottolineati. La partita poteva finire pari, mi dispiace non aver portato a casa niente da una partita come questa.

La direzione di gara di Marini non mi è piaciuta perché bisogna avere più attenzione. Nell’azione del gol c’erano due volte fuorigioco, ci sono due gravi errori. Nel calcio ci sta anche di perdere, col VAR oggi la partita finisce 0-0 o 1-0 per noi. Il gol regolare annullato ad Ardemagni? Gli episodi sono girati solo a favore dell’Ascoli. Non siamo stati incisivi negli ultimi venti metri".