© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della ‘Domenica Sportiva’, è intervenuto il tecnico del Cittadella Roberto Venturato dopo il ko contro il Verona: “Mi dispiace che si parli di favola per il Cittadella, è una realtà importante nel calcio italiano e dovrebbe avere più rispetto. Oggi abbiamo giocato una gara in inferiorità numerica. Credo che il merito dovrebbe essere premiato per quello che fai in campo, accettiamo la sconfitta ma ci dispiace non aver potuto giocare la sfida in undici contro undici”.