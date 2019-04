Cittadella, Venturato: "Dispiace non aver vinto nonostante il gioco creato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il pareggio del Penzo sta stretto a mister Venturato, che avrebbe voluto maggiore incisività dai suoi, in virtù della mole di gioco prodotta nell'arco dei 90 minuti. L'allenatore del Cittadella ha commentato in sala stampa la gara contro il Venezia, queste le sue parole, raccolte da Trivenetogoal:

"Abbiamo giocato una partita importante, peccato che non siamo stati in grado di finalizzare. Nel primo tempo non siamo riusciti ad andare in vantaggio anche se abbiamo avuto qualche occasione. Anche nel secondo tempo abbiamo fatto bene, peccato per aver subìto la rete dal Venezia.

Mi dispiace perché non siamo riusciti a vincere nonostante il volume di gioco creato, soprattutto dopo il vantaggio dei lagunari. Sarebbe stata una vittoria importante. Sulla questione del fuorigioco (di Modolo, n.d.r.), può succedere che vengano prese queste decisioni".