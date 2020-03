Cittadella, Venturato: "Dobbiamo essere sereni e continuare a lavorare"

Dopo la sconfitta interna contro il Pordenone, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha commentato: "Il Pordenone ci ha messo un po’ in difficoltà inizialmente con una pressione che ci ha messo sotto. Abbiamo preso gol in modo banale su una palla che è uscita e poi rientrata. Abbiamo sfiorato il gol con Rosafio - riporta Trivenetogoal.it - nella ripresa abbiamo cercato di fare qualcosa di più ma non ci siamo riusciti. In qualche episodio il Pordenone è stato più bravo di noi, anche se non è stata una grande partita. Il fatto di non riuscire a fare bene in casa è un dato oggettivo, ho visto squadre non brillantissime. Ci sono stati due tiri in porta del Pordenone e noi che abbiamo sfiorato il gol con Rosafio, non ci sono state tante occasioni da gol. Dobbiamo essere sereni e continuare a lavorare, il campionato è ancora molto lungo e ci sono tanti punti in palio, non c’è stato l’atteggiamento corretto. Il Pordenone ha fatto qualcosa in più di noi e ha meritato di vincere. Il Pordenone ha cercato di interrompere il gioco e di non farci prendere il nostro ritmo alla partita. Bisogna interpretare meglio la partita di come abbiamo fatto. Non è bello giocare senza il pubblico, la scelta di chi ha conoscenza sulla situazione che stiamo vivendo ci porta a doverci adeguare a questo tipo di situazione. Bisogna adattarsi da qui al termine del campionato".