Cittadella, Venturato: "Dobbiamo lavorare molto"

Roberto Venturato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della pesante sconfitta del Vigorito, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato non ha nascosto tutta la delusione per la gara. Queste le sue dochiarazioni rilasciate a OttoChannel: "Le partite ci dicono che dobbiamo lavorare tanto. La serie B è un campionato difficile, quindi dobbiamo avere la capacità di lavorare con equilibrio, cercando in questi quindici giorni di andare a recuperare le giuste energie per affrontare le partite con maggiore cattiveria. Il mercato? Preferisco non parlarne. Doveva essere chiuso da almeno dieci giorni. Mi dispiace che si propongano trattative che non esistono. Occorre maggiore rispetto, anche perché il mercato a campionato iniziato non deve essere aperto. I calciatori che compongono la rosa hanno le giuste qualità".