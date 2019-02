© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Conferenza stampa per il tecnico del Cittadella Roberto Venturato. Al centro dell'attenzione il match di domani contro il Lecce al 'Tombolato'. Ecco quanto evidenziato da TriventoGoal.it: “Affrontiamo una delle squadre più in forma e più forti del campionato. Sarà una partita che conterà molto in prospettiva futura, ci sono tante componenti che mettono insieme una squadra forte e dovremo cercare con assoluta convinzione di provare a giocarcela. La squadra sta bene dal punto di vista fisico, siamo reduci da tre sconfitte consecutive, dal punto di vista generale sicuramente non siamo felici e abbiamo la voglia di giocarci una partita importante che mette in palio punti pesanti. Il risultato è importante sempre, non solo domani. Il campionato di Serie B a 19 squadre presenta meno partite e ogni partita assume un peso specifico maggiore rispetto a quanto lo sarebbe stato in un campionato a 22 squadre. Speriamo anche nell’aiuto del nostro pubblico, abbiamo bisogno di tutti, dei giocatori che facciano il meglio possibile, dei tifosi che ci supportino, dell’allenatore che faccia qualcosa di più”.