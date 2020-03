Cittadella, Venturato: "Dovevamo vincere e ci siamo riusciti"

Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto per 1-2 sul campo del Cosenza. Queste le sue dichiarazioni, riprese da TifoCosenza.it: "Per noi sono tutte gare determinanti se vogliamo rimanere tra le prime. La cattiveria, la determinazione, la capacità di rimanere ordinati ma di aggredire, è nella nostra identità. Penso l’abbiamo fatto bene. Nel primo tempo c’è stata l’occasione di Carretta su una ripartenza, una cosa non positiva. Nel complesso però abbiamo fatto una buona gara contro una squadra difficile da affrontare. Non è semplice trovarsi di fronte un avversario che ha la necessità di far punti. Noi dovevamo vincere e ci siamo riusciti, dobbiamo essere soddisfatti. Vincere non è mai facile, se abbiamo dato l’impressione di averlo fatto in scioltezza vuol dire che qualche merito ce l’abbiamo pure noi. Significa che siamo cresciuti rispetto alla gara di andata, fu una batosta meritata quella. Nei 90 minuti credo abbiamo cercato di fare la nostra gara, mantenere la nostra identità, tenendo anche conto che avevamo giocato due giorni fa. Non potevamo essere al 100%. C’è però stato il gruppo, la voglia, la squadra si è espressa secondo le sue capacità, vincere a Cosenza non è mai facile”.