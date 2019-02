Roberto Venturato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Forte rammarico nelle parole di Roberto Venturato, che, al termine della sconfitta contro il Benevento, ha analizzato così la gara in sala stampa: "Siamo una squadra che gioca a calcio oltre a correre - riporta Anteprima24.it - Proviamo a farlo contro tutti, solo che in questo momento ci manca il risultato. Se c’è una squadra che doveva vincere era il Cittadella, solo non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni avute e questo ci penalizza. Non demordiamo, guardiamo avanti mantenendo la serenità per conquistare i punti che ci servono. Abbiamo preso gol su un nostro errore, perdendo la marcatura e commettendo un fallo ingenuo. Il Benevento è forte e capace, ha deciso di essere concreto e solido per raggiungere il risultato. Noi abbiamo una visione diversa del calcio, vogliamo proporre calcio e imporre il nostro gioco. Ci abbiamo provato anche oggi. Dobbiamo continuare a lavorare e applicarci ancora di più. Gli obiettivi? Restare nella parte sinistra della classifica. La serie A è un traguardo difficile, proveremo a raggiungere i play off". In conclusione una battuta sul Benevento: "Non esprimo pareri, è una squadra forte, con giocatori importati e ha come obiettivo la serie A".