Cittadella, Venturato: "Dovremo convivere per un bel po’ con il virus"

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, è intervenuto ai microfoni del Corriere del Veneto: "Penso sia impossibile da dire ora, per tutta una serie di ragioni. È inutile alimentare voci o speranze quando non sappiamo nemmeno cosa accadrà domani. Io sarei ben felice di tornare in campo, ma è chiaro che lo si può fare solo in condizioni di assoluta sicurezza. Credo che dovremo convivere per un bel po’ con il virus e che ci saranno tante cose da modificare".