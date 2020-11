Cittadella, Venturato e Donnarumma negativi ai test molecolari: ripresa la regolare attività

Buone notizie in casa Cittadella. Come infatti comunica il club, mister Roberto Venturato e il centrocampista Daniele Donnarumma sono risultati negativi agli ultimi test molecolari, e sono quindi tornati regolarmente in campo per gli allenamenti.