Cittadella, Venturato: "Emergenza difensiva, ma faremo di necessità virtù"

Alla vigilia della gara contro il Cosenza, in casa Cittadella è mister Roberto Venturato a fare il punto della situazione. Queste le sue parole, riprese da trivenetogoal.it: “Perticone è sfebbrato ma non sta ancora bene, Gargiulo ha la febbre, Camigliano e De Marchi non sono pronti, Adorni ha un problema abbastanza importante, Ghiringhelli non sarà disponibile. Siamo in emergenza in difesa: abbiamo un centrale di ruolo disponibile, Frare, ma Pavan ha le caratteristiche per poter fare il centrale difensivo, staremo a vedere".

Si passa poi alla gara, con una excursus al match precedente: "Sabato abbiamo avuto cinque palle gol a una, a tratti abbiamo giocato abbastanza bene e rimane una sensazione positiva, è mancato essere riusciti a segnare. A me dispiace sentir dire che abbiamo giocato meno bene perché per me la prestazione è stata positiva. Il risultato condiziona sempre il giudizio delle persone. Abbiamo concesso poco e abbiamo creato qualcosa. L’aspetto importante è coinvolgere tutta la rosa, a Cosenza qualche limite di scelta c’è e nell’arco di un campionato si presentano queste situazioni. In questo momento credo che il nostro avversario abbia una rosa di buon livello, e giocherà davanti al proprio pubblico, vorrà prendere punti. Abbiamo un viaggio importante e non è facile recuperare, ma dobbiamo fare di necessità virtù tirando fuori le qualità di questo gruppo”.