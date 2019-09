Cittadella, Venturato: "Empoli favorito, ma dobbiamo giocarcela"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa della sfida contro l’Empoli snocciolando la lista degli indisponibili: “Rimangono a casa Rosafio, Ghiringhelli, D’Urso e Frare. Quest’ultimo ha avuto un ulteriore problema alla tibia e non vogliamo rischiare nulla. - continua poi Venturato come riporta Trivenetogoal.it- La vittoria contro il Trapani ci ha aiutato molto e ci permette di riprovarci con grande determinazione e giocarcela anche al Castellani contro una squadra appena scesa dalla Serie A, ricostruita con giocatori eccellenti e fra le favorite per la vittoria del campionato. Dobbiamo avere l’entusiasmo di saper migliorare ancora dall’ultimo match vinto col Trapani, dobbiamo riuscire a mantenerci corti fra i reparti, le variabili sono tante sia sabato che nelle successive due partite e dobbiamo essere bravi a venirle ad affrontare”.